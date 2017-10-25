ДТП у Харкові: слідчі з’ясували де перебувала Зайцева за кілька годин до аварії

За кілька годин до смертельної аварії, що сталась 18 жовтня в Харкові, водій Lexus Олена Зайцева відпочивала в елітному ресторані "Чилі" на проспекті Незалежності. Про це повідомляє NewsRoom із посиланням на матеріали справи, наявні у розпорядженні видання.

Згідно з текстом документів, 19 жовтня до Київського райсуду Харкова звернувся слідчий з клопотанням про тимчасовий доступ до записів з камер відеоспостереження ресторану "Чилі". За інформацією правоохоронців, Зайцева в компанії третіх осіб перебувала в цьому закладі 18 жовтня в період з 17:45 до 20:09.

Як передбачає слідчий, відео прояснить, чи вживала Зайцева алкогольні напої, чи після цього за кермо, а також допоможе встановити особи друзів арештованої дівчини.

Суддя Муратова задовольнила клопотання слідства, зобов'язавши працівників "Чилі" надати записи з зовнішніх та внутрішніх камер спостереження. Термін дії клопотання – один місяць, оскарженню документ не підлягає.