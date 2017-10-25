ДТП у Харкові: водій автівки, в яку врізався Lexus, розповів свою версію

Геннадій Дронов, з автомобілем якого зіткнувся Lexus, що призвело до смерті 6 пішоходів, пояснив, що саме призвело до трагедії. Інформацію, надану Дроновим, оприлюднив його адвокат Сергій Перепелиця на своїй сторінці у Facebook.

Через отримані травми водій, як повідомив адвокат Перепелиця, раніше не міг належним чином прокоментувати аварію та висловив співчуття сім'ям загиблих та поранених внаслідок трагедії.

За словами Дронова, коли він виїжджав на перехрестя вулиці Сумської та провулка Мечникова, він рухався на зелений сигнал світлофора. Під час цього автомобіля Lexus ще не було в полі зору.

"Після цього я почав рух до перехрестя вже зосередившись на пішохідному переході через провулок Мечникова. Все сталося так швидко, що я навіть не відразу зрозумів, що сталося. Lexus вискочив на перехрестя раптово, з нізвідки! Я не бачив його і не міг бачити, оскільки Lexus вилетів на перехрестя з шаленою швидкістю", - пояснив Дронов.

Чоловік зауважив, що автівки Зайцевої не було на дорозі, коли він починав рух, а саме зіткнення відбулося вже за лічені секунди після цього.