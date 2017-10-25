Джемілєв: Ердоган особисто домовлявся з Путіним про звільнення Умерова й Чийгоза

Домовленість про звільнення заступників голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умерова та Ахтема Чийгоза була досягнута 6 жовтня на зустрічі президентів Туреччини та Росії в Анкарі.

Про це національний лідер кримських татар, народний депутат Мустафа Джемілєв заявив в ефірі Еспресо.TV.

"На засіданні Генеральної асамблеї ООН президент Порошенко говорив з президентом Туреччини про те, що оскільки Ердоган часто зустрічається з Путіним, він має вимагати звільнення політв'язнів. Й насамперед 2-х наших знакових фіруг - Умерова та Чийгоза", - пояснив Джемілєв.

6 жовтня в Анкарі Реджеп Таїп Ердоган мав зустріч з Володимиром Путіним, котрий прибув до нього на перемовини.

"За день до цього ми нагадали Ердогану окремим листом від імені кримськотатарської діаспори Туреччини, аби він підняв це питання (звільнення 2 незаконно засуджених - ред.) на зустрічі з Путіним", - зазначив лідер кримських татар.

Й коли за 3 дні Ердоган прибув у Київ на зустріч до Порошенком та Джемілєвим він повідомив про результат своїх перемовин з Путіним.

"На моє запитання про те, чи говорив Ердоган з Путіним про звільнення політв'язнів, він сказав: "З приводу Чийгоза та Умерова ви незабаром отримаєте інформацію. Результати побачите". І в нас вже з'явилася надія, що буде щось добре", - розповів Джемілєв.

Ще через 2 дні у Стразбурзі на засіданні ПАРЄ адвокат Чийгоза Микола Полозов повідомив Джемілєву про візит 2-х генералів ФСБ, які відвідали заступника голови Меджлісу в його камері у Сімферополі.

"Вони чітко сказали, що досягнуто домовленість між Путіним та Ердоганом про їхнє (Умерова та Чийгоза - ред.) звільнення", - розповів подробиці Джемілєв.

При цьому він підтвердив, що росіяни вимагали від Умерова та Чийгоза звернутися до Путіна з проханням про помилування, але ті категорично відмовилися.

Нагадаємо, що Умеров і Чийгоз із Туреччини повернуться в Україну.