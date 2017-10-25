Енергоатом і Toshiba підписали Меморандум про співробітництво

ДП НАЕК "Енергоатом" і Toshiba підписали Меморандум про взаєморозуміння та розвиток співробітництва з модернізації українських АЕС.

Про це інформує прес-служба Енергоатому.

"Енергоатом і японська Toshiba Energy Systems & Solutions Corporation підписали Меморандум про взаєморозуміння в ядерно-енергетичній галузі з метою розвитку співробітництва з питань модернізації турбогенераторного обладнання атомних електростанцій України. Двосторонній Меморандум було підписано президентом Енергоатома Юрієм Недашковським та віце-президентом Toshiba Energy Systems & Solutions Corporation Горо Янасе", - йдеться у повідомленні.

Документ охоплює співробітництво між двома компаніями в питаннях підвищення потужності, ефективності та безпеки енергоблоків АЕС шляхом модернізації обладнання турбінного острову.

«Енергоатом вітає початок співпраці з провідною світовою ядерно-енергетичною корпорацією – Toshiba Energy Systems & Solutions Corporation. Ми переконані, що наша спільна робота не тільки сприятиме підвищенню потужності турбогенераторів АЕС України, але й надасть додатковий імпульс для розвитку вітчизняних технологій для атомних електростанцій», – відзначив у ході церемонії підписання меморандуму Юрій Недашковський.

З метою організації виконання меморандуму під час зустрічі була досягнута домовленість про формування керівного комітету, до складу якого увійдуть два співголови (по одному представнику від кожної сторони) і члени комітету. Члени керівного комітету координуватимуть всі питання співпраці в рамках цього меморандуму, а також розроблятимуть на підставі цієї співпраці відповідні комерційні угоди (або ряд угод) наприклад, угоду про постачання обладнання.