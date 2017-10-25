Французький парламент скоротив податок на багатство на 70%

Французький парламент прийняв пакет заходів на 2018 рік, зокрема, скоротив податок на багатство на 70%. Про це повідомляє Financial Times.

Офіційно скасовано оподаткування всього, крім майнових активів. Крім того, буде введений податок на прибуток зі ставкою 30%, що зачіпає приріст капіталу, дивіденди і виручку.

У той же час видання відзначає, що прийняття комплексу заходів було розкритиковано противниками президента Франції Еммануеля Макрона, які вважають скорочення податків спробою віддячити бізнесменів, які спонсорували кампанію нинішнього президента країни.

Раніше повідомлялося про те, що Макрон заявив про намір відвідати Ірану для обговорення ядерної проблеми.

Нагадаємо, міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch вимагає від французького уряду припинити ігнорування порушення прав людини у Єгипті, та будувати двосторонні відносини, зокрема у сфері постачання озброєнь, на ключових засадах захисту прав людини.