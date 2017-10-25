ФРН засудила вето РФ щодо розслідувань хіматак у Сирії

Німеччина вважає руйнівним сигналом непродовження мандату місії щодо розслідування хімічних атак у Сирії, проти чого у Радбезі ООН напередодні проголосувала Росія.

Про це у середу заявила речниця німецького міністерства закордонних справ, повідомляє Європейська правда з посиланням на сайт МЗС Німеччини.

"Федеральний уряд не розуміє, чому члени Радбезу не змогли домовитися про продовження повноважень Спільного механізму ООН і про подальше розслідування застосування хімічної зброї в Сирії", - ідеться у заяві.

"Ті, хто проголосували проти резолюції, несуть повну відповідальність за це. Це руйнівний сигнал про безкарність осіб, відповідальних за використання хімічної зброї в Сирії", - відзначила речниця німецького МЗС.

Раніше повідомлялося, що РФ в ООН заблокувала розслідування хімічних атак у Сирії.