Інтереси Януковича захищатиме новий держадвокат

Оболонський районний суд міста Києва відсторонив адвоката Віктора Януковича. Про це оголосив суддя Владислав Дев'ятко, повідомляють ЗМІ.

"Суд ухвалив змінити захисника Максима Гераська у зв'язку з фактичним його невиконанням покладених на нього обов'язків щодо захисту обвинуваченого Віктора Федоровича Януковича", - заявив суддя.

За його словами, наступне засідання буде 26 жовтня, о 10.00, інтереси пана Януковича захищатиме новий держадвокат.

Перед цієї ухвалою захисник Герасько вкотре просив оголосити перерву у засіданні до 18 листопада, аби ознайомитися із усіма томами доказів сторони обвинувачення, прокурори заперечували.

До пана Гераська захисником екс-президента Януковича був Віталій Мешечек. У серпні він заявив про самовідвід у справі щодо держзради.

Віталія Мешечека Віктору Януковичу призначили за державні гроші після того, як він відкликав із судового процесу своїх адвокатів Віталія Сердюка та Ігоря Сидоренка.

Екс-президента, який переховується у Росії, підозрюють у державній зраді. У червні ГПУ оголосила йому нові підозри.

Судовий процес постійно затягується через проблеми із адвокатами та інші процедурні питання.

Віктор Янукович звинувачення на свою адресу відкидає і вважає справу проти себе політично мотивованою. "Я не хочу брати участі в нібито змагальному процесі, підсумок якого заздалегідь визначений", - заявляв він.