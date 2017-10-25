Лідера Китаю Сі Цзіньпіна переобрали генсеком Комуністичної партії

Центральний комітет (ЦК) Комуністичної партії Китаю (КПК) на своєму пленумі в середу, 25 жовтня, переобрав лідера Китаю Сі Цзіньпіна генеральним секретарем партії ще на п'ять років. Новий склад ЦК обрали на 19-му з'їзді КПК, який завершився напередодні.

Після пленуму ЦК Сі Цзіньпін представив п'ятьох нових членів політбюро партії, повідомляє агенція dpa. Утім, зазначає агентство, серед них не видно потенційного наступника Сі Цзіньпіна. Уведені до складу політбюро партійні діячі - усі у віці за 60 років, а це - забагато, щоб у 2022 році перейняти керівництво у чинного лідера Китаю на термін у 10 років. Аналітики не виключають, що Сі Цзіньпін висуватиметься на посаду втретє у 2022 році, порушивши тим самим усталену партійну традицію. Його попередники обмежувалися двома термінами.

Нагадаємо, Комуністична партія Китаю проголосувала за закріплення ідеології голови Китайської народної республіки Сі Цзіньпіна у своїй конституції, чим прирівняла його до засновника партії Мао Цзедуна.