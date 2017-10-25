Міноборони Білорусі : Всі військові РФ покинули країну після навчань "Захід-2017"

У Міністерстві оборони Білорусі заявили, що всі військовослужбовці Російської Федерації покинули країну після навчань "Захід-2017".

Про це йдеться в повідомленні прес-служби відомства.

"Весь російський контингент, який брав участь у ССН "Захід-2017", покинув територію Республіки Білорусь у вересні поточного року", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що після закінчення навчань, Білорусь забезпечила проведення на своїй території чотирьох заходів контролю трьох держав: Литви, України та Словаччини.

"За результатами проведених заходів іноземними інспекторами яких-небудь фактів присутності або військової діяльності незаявлених військових сил, у тому числі російських, виявлено не було, про що свідчать офіційні звіти зазначених держав", - йдеться в повідомленні.

Раніше начальник Управління верифікації Генштабу Збройних сил України Андрій Гудзь заявив, що на території Білорусі після навчань "Захід-2017" залишилися військові з РФ.