Нардеп з РПЛ веде бізнес з бойовиками в ОРДЛО, - розслідування

Народний депутат від "Радикальної партії" Сергій Рибалка, якого лідер цієї партії Олег Ляшко називає головним спонсором РПЛ, співпрацює зі структурами незаконних збройних формувань ДНР. Про це повідомив журналіст Денис Казанський, головний редактор сайту “Четверта влада” у своєму розслідуванні.

“20 жовтня Зарічний суд міста Суми виніс рішення про арешт одного з топ-менеджерів компанії "Снек Експорт" Дениса Пробачая, який був відправлений у СІЗО на 60 діб за підозрою у співпраці з бойовиками ДНР і фінансуванні тероризму. При цьому компанія "Снек Експорт" контролюється нардепом Рибалкою, якого правоохоронці підозрюють у незаконній співпраці з сепаратистами і торгівлі з ОРДЛО. Раніше співробітники СБУ вже проводили на його підприємствах обшуки”, - йдеться у матеріалі.

"У ході досудового розслідування встановлено, що на території Дніпропетровської області відповідальними особами ТОВ "Снек Експорт", поряд з легальним виробництвом і на його потужностях налагоджено додаткове виробництво продуктів харчування (снеків, чіпсів, горішків і т.д.) з приховуванням дійсного обсягу виробленої продукції для наступного її продажу на території ДНР-ЛНР, Російської Федерації та в Автономній Республіці Крим...",- йдеться у рішенні суду, яким були санкціоновані обшуки у Рибалки. Сам Рибалка називає обшуки та арешт свого менеджера "політичним тиском" на нього як на опозиційного депутата.

“Продукція компанії "Снек Експорт" (снеки, сухарики, горішки), яка виробляється в Україні, дійсно великими партіями поставляється в окуповані райони Донбасу. При цьому в ОРДЛО компанія Рибалки співпрацює з місцевими дистриб'юторами, зареєстрованими в ДНР, які поширюють продукцію "Снек Експорту" в незаконно захоплених бойовиками супермаркетах. Таким чином, український нардеп веде бізнес з фірмами, підконтрольними Захарченко та його оточенню, не дивлячись на те, що Україна продовжує вести з ними війну. Горішки і снеки торгових марок "Снеккін", "Козацька розвага" і "Козацька слава", які випускаються з Синельникове Дніпропетровської області, в достатку опиняються на полицях "Перших республіканських супермаркетів" в Донецьку, Макіївці, Харцизьку та інших окупованих містах. При цьому мережа "ПРС", як відомо, нині контролюється Олександром Захарченко. Є продукція "Снек Експорту" і в інших захоплених бандитами супермаркетах, які раніше належали українським ритейлерам”, - повідомив Денис Казанський.

Як вдалося встановити "Четвертій владі" з власних джерел в ОРДЛО, поширенням продукції "Снек Експорту" в ДНР займаються компанії "Мак Інвест" і "Макпродторг". Це дистриб'юторські компанії, які контролюються сепаратистами і займаються поставками продуктів харчування в торговельні точки на підконтрольну Захарченко територію. За телефонами, вказаними на сайті "Солодкого життя", тепер відповідають співробітники "Мак Інвеста", який зареєстрований в ДНР і сплачує податки в бюджет "республіки". Нам вдалося поговорити з одним з торгових агентів "Мак Інвеста", який підтвердив, що він дійсно займається розповсюдженням горішків "Козацька розвага", "Снеккін" та іншої продукції, яка випускається на заводах Сергія Рибалки.

“Скан тексту "меморандуму" з печаткою "Макпродторга" також є у розпорядженні редакції. За словами джерела, цей документ висилався Денису Пробачаю на підпис в Україні, і український примірник з печатками і підписами менеджера "Снек Експорту" повинен зберігатися десь в офісах компанії Сергія Рибалки. Ймовірно, ці документи під час обшуку і потрапили до співробітників СБУ, після чого Денис Пробачай був заарештований”, - йдеться у розслідуванні Дениса Казанського.

“Цікаво, що раніше Сергій Рибалка неодноразово заперечував наявність бізнесу в Росії і на окупованих територіях України. При цьому, будь-яких виразних пояснень про те, як продукція підконтрольної йому компанії "Снек Експорт" потрапляє в захоплені бандитами супермаркети ОРДЛО, а також Криму, нардеп дати не може. Очевидно, що мова в даному випадку йде не про якісь дрібні контрабандні партії, які міг теоретично переправити через лінію розмежування приватник на "Жигулях". Свіжа українська продукція з Синельникове доставляється дистриб'юторам в ОРДЛО великими партіями і присутня мало не в кожній торговій точці ЛДНР”, - зауважив журналіст.