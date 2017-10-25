НАТО має зупинити Путіна від агресивних дій в країнах Балтії, - екс-генсек Альянсу

У країнах Балтії, де зараз відбувається розгортання військових частин, можуть відбутись непередбачені агресивні дії зі сторони РФ. Північноатлантичному альянсу потрібно зупинити Путіна, тому організація повинна задіяти щодо РФ тактику політичного і військового залякування. Таку думку висловив колишній генеральний секретар Альянсу Яап де Гооп Схеффер, пише Le Monde.

Після анексії Криму і військового конфлікту на Донбасі НАТО повертається до своєї початкової місії, йдеться далі. На думку Схеффера, для НАТО настав момент обзавестися новою стратегічною концепцією, оскільки ситуація докорінно змінилася, передає канал новин "24".

Оскільки Володимир Путін вперше після Другої світової війни насильно змінив межі Європи, ми повернулися в період, що передував експедиційному. Відтепер ми дивимося зверху на експедиційний цикл, з одного боку і на політику залякування і захисту територіальної недоторканності – з іншого. Це два різних бойових завдання. Зовсім не виключено, що НАТО в майбутньому перейде на зовнішній театр військових дій. Але я не проти більш серйозного діалогу з Росією,

– заявив екс-генсек Альянсу.