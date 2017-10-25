Омелян прокоментував наслідки кібератаки на інформаційні ресурси України

Міністр інфраструктури України Володимир Омелян повідомив, що жодних втрат від кібератаки немає, а всі системи транспортної галузі працюють стабільно, повідомляє Укрінформ.

"У першій половині дня ми отримали інформацію від спецслужб України, що планується кібератака, і прийняли рішення на деякий час вимкнути сайти. Хоча наш сайт витримав не одну атаку і якихось загроз не було, але ми вирішили дотриматися рекомендацій", - розповів Омелян.

Він також зазначив, що жодних втрат від нового нападу немає, всі системи працюють стабільно.

"Ми співпрацюємо з кіберполіцією та з приватними компаніями. Створюємо надійний щит по кібербезпеці разом з фахівцями", - запевнив Омелян.

Нагадаємо, учора, 24 жовтня, були здійснені кібератаки на інформаційні ресурси України, зокрема на Одеський аеропорт, Київський метрополітен, Мінінфраструктури.

Зазначимо, СБУ припинила кібератаку.