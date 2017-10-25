Парламент Албанії зняв імунітет з екс-міністра через підозри в торгівлі наркотиками

Парламент Албанії зняв імунітет з колишнього міністра внутрішніх справ, якого підозрюють в причетності до незаконного обігу наркотиків. Про це повідомляє ЄП з посиланням на Associated Press.

Законодавці в середу проголосували за те, щоб дозволити прокурорам допитати Сайміра Тахірі і обшукати його резиденцію.

Обвинувачення пов’язує Тахірі зі злочинною групою, підозрювану в торгівлі великими обсягами канабісу. Нещодавно лідерів цієї групи заарештували в Італії.

Екс-міністр заперечує свій зв'язок зі злочинним угрупуванням.

Тахірі був міністром внутрішніх справ до березня, тепер він є членом парламенту від правлячої Соціалістичної партії.

Боротьба з незаконним обігом наркотиків та організованою злочинністю є серйозною проблемою для Албанії, члена НАТО з 2009 року, яка прагне почати переговори про повноправне членство у Європейському союзі.

Нагадаємо, 12 жовтня Україна, Чорногорія, Албанія та Норвегія продовжили антиросійські санкції на півроку, приєднавшись до аналогічного рішення Ради ЄС.