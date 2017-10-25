Під ВРУ протестують біля 60 осіб

Станом на ранок середи, 25 жовтня, під будівлею Верховної Ради протестують близько 60 осіб. Про це повідомляє прес-служба МВС України.

Частина протестувальників знаходиться на вулиці Грушевського, ще частина розташувалася в наметовому містечку біля площі Конституції.

"Станом на 8:30 у наметовому містечку на вул. Грушевського від вул. Шовковичної до вул. Липської перебуває близько 35 осіб, які знаходяться біля наметів. У містечку, розташованому в парку та на площі Конституції, біля наметів перебуває близько 20 осіб", - йдеться в повідомленні.

Як раніше повідомлялося, в наметовому містечку поблизу будівлі парламенту оселився лідер "Руху нових сил" Міхеїл Саакашвілі.

Як відомо, під стінами Верховної Ради з 17 жовтня проходить акція протесту соратників екс-губернатора Одеської області, лідера партії "Рух нових сил" Міхеїла Саакашвілі і низки інших опозиційних політиків. Мітингують на підтримку так званої великої політичної реформи.

Нагадаємо, Державна міграційна служба України відмовила екс-голові Одеської ОДА, лідеру "Руху нових сил" Міхеїлу Саакашвілі у наданні йому статусу біженця.