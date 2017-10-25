Порошенко і Волкер обговорять звільнення заручників

Одним з питань запланованої зустрічі Президента України Петра Порошенка та Спецпредставника Держдепартаменту США Курта Волкера буде питання звільнення українських заручників на окупованому Донбасі та політв’язнів на території РФ.

Про це заявила журналістам перший заступник Голови Верховної Ради, представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко, повідомляє Укрінформ.

“Президент України працює по всіх кейсах. І я хочу запевнити вас, що під час зустрічі Президента, наприклад, із Спецуповноваженим США з питань України паном Волкером, так само, питання звільнення заручників, політв'язнів Кремля, заручників на окупованих територіях буде одним із пріоритетних”, - сказала вона.

Водночас, Геращенко вказала на те, що ні терміни, ні деталі наперед ніколи не говоряться.

Нагадаємо, що в АТО бойовики продовжують обстрілювати позиції ЗСУ.