Посольство США в Україні закликало РФ звільнити решту українських політв'язнів

25 жовтня, 2017 - 22:07
Посольство США в Києві привітало звільнення представників Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умерова та Ахтема Чийгоза та закликало до звільнення решти українських політв'язнів.
Про це йдеться на офіційній сторінці посольства у Twitter.
"Вітаємо звільнення Ільмі Умерова та Ахтема Чийгоза. Російські окупанти тепер мають звільнити інших українських політв‘язнів", - зазначається у повідомленні.
Welcome release of Ilmi Umerov & Akhtem Chiygoz #RussianOccupiers must now free remaining #Ukrainian political prisoners https://t.co/zuwHkYIRjV
— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) October 25, 2017
Нагадаємо, що Умеров і Чийгоз із Туреччини повернуться в Україну.
Джерело: День