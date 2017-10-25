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Пабло Пікассо, іспанський і французький художник

Посольство США в Україні закликало РФ звільнити решту українських політв'язнів

25 жовтня, 2017 - 22:07
Фото Reuters

Посольство США в Києві привітало звільнення представників Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умерова та Ахтема Чийгоза та закликало до звільнення решти українських політв'язнів.

Про це йдеться на офіційній сторінці посольства у Twitter.

"Вітаємо звільнення Ільмі Умерова та Ахтема Чийгоза. Російські окупанти тепер мають звільнити інших українських політв‘язнів", - зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, що Умеров і Чийгоз із Туреччини повернуться в Україну.

Джерело: День
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