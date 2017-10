Посольство США в Україні закликало РФ звільнити решту українських політв'язнів

Посольство США в Києві привітало звільнення представників Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умерова та Ахтема Чийгоза та закликало до звільнення решти українських політв'язнів.

Про це йдеться на офіційній сторінці посольства у Twitter.

"Вітаємо звільнення Ільмі Умерова та Ахтема Чийгоза. Російські окупанти тепер мають звільнити інших українських політв‘язнів", - зазначається у повідомленні.

Welcome release of Ilmi Umerov & Akhtem Chiygoz #RussianOccupiers must now free remaining #Ukrainian political prisoners https://t.co/zuwHkYIRjV

— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) October 25, 2017