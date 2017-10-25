Прем’єр України поставив ультиматум міністрам

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман закликав міністрів унеможливити незаконний тиск на бізнес із боку підконтрольних їм структур або ж піти з посад. Про це він заявив під час засідання уряду, повідомляє Укрінформ.

"Так справи йти далі не можуть. Або ви здатні мінімізувати будь-які процедури, зробити їх доступними і доброзичливими до підприємництва, щоб вони не стримували розвиток національної економіки, або розпишіться у своїй неспроможності і відходьте з посад. Але я закликаю побороти всю цю історію", - звернувся глава уряду до міністрів.

Він наголосив, що бізнес скаржиться на роботу і тиск низки державних контролюючих органів.

"Ми говорили про Держгеокадастр, але є нарікання на Укртрансінспекцію від бізнесу - то дозволи якісь не видають, то вимагають щось за дозволи; є нарікання на Інспекцію з праці - замість того, щоб займатися реально питаннями безпеки праці і детінізацією, вони невідомо чим займаються, ходять доять бізнес; є питання у бізнесу щодо екологічних інспекцій, ДАБК – архбудінспекції", - підкреслив Гройсман.

Він нагадав, що у вівторок на засіданні Ради регіонального розвитку під головуванням Президента відсторонив від посади в.о. Держгеокадастру Олега Цвяха, проте запевнив, що вже сьогодні його буде звільнено.

"Керівник Держгеокадастру - це перший, але не останній", - додав Прем’єр-міністр.

Нагадаємо, вчора Гройсман розкритикував силові структури за тотальні обшуки бізнесу.