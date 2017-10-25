Призупинення автономії Каталонії допоможе врятувати економіку регіону, - Рахой

Уряд Іспанії хоче схвалення Сенатом статті 155, яка дозволяє призупинити політичну автономію Каталонії, щоб економіка регіону припинила зазнавати втрат. Про це заявив іспанський прем'єр-міністр Маріано Рахой, повідомляє видання Reuters.

Він зауважив, що центральний уряд прагне уникнути подальшого економічного збитку для багатого північно-східного регіону Каталонії. Саме через це іспанська влада і прагне встановити там пряме правління.

Наразі понад тисяча компанії переїхали зі своєї юридичної штаб-квартири у Каталонії, щоб не втратити свої гроші через коливання на ринку. В результаті Мадрид погіршив прогноз зростання каталонської економіки.

Зокрема, нещодавно Рахой заявив, що у разі проголошення незалежності, зростання економіки в Каталонії може знизитися на 30%.

Нагадаємо, Каталонія планує оскаржити в Конституційному суді активацію Мадридом статті 155, яка передбачає втручання в управління автономією аж до її призупинення.