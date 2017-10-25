Пучдемон у четвер виступить в сенаті Іспанії

Президент Каталонії Карлос Пучдемон підтвердив, що він предстане перед іспанським сенатом у четвер, щоб пояснити свою позицію, передає УНН.

Як очікується, сенат Іспанії голосуватиме у п’ятницю за введення статті 155 конституції, що дозволить Мадриду втрутитися у справу регіону.

За словами каталонського лідера, він призупинив декларацію про незалежність в надії на проведення переговорів, які Мадрид відхилив.

"Каталонський уряд має шанс прийти до сенату і винести аргументи, які він вважає за потрібне, і ми почуємо все, що президент Пучдемон має сказати, і я вважаю, що на даний момент краще говорити речі відкрито та публічно", - зазначила раніше заступник прем'єр-міністра Іспанії Марія Сорайя Саенс де Сантамарія.

Нагадаємо, що призупинення автономії Каталонії допоможе врятувати економіку регіону.