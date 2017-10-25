РФ активізувала кампанію проти України та країн ЄС, - спецслужби Чехії

Минулого року російські секретні служби підвищили свою активність на території Чехії, здійснюючи, зокрема, кампанію проти України.

Про це повідомляє видання Prague Daily Monitor із посиланням на річний звіт Служби безпеки та інформації Чехії (BIS), передає ЄП.

Російські спецслужби, у яких є якісна мережа контактів, в основному отримували конфіденційну інформацію з політичної сфери. У звіті йдеться, що чехи розкривають багато конфіденційної інформації від організацій і компаній, в яких вони працюють.

Найбільше джерело ризику становлять несвідомі контакти чехів з російським дипломатичним персоналом. Чеські спецслужби стверджують, що значна частина російських розвідників працює під дипломатичним прикриттям російської місії.

Російські шпигуни, зокрема, здійснювали операції, які були частиною кампанії проти України, ЄС і НАТО. Російські розвідувальні служби координували і фінансували діяльність неурядових організацій, які ставили під сумнів територіальну цілісність і суверенітет України.

Минулого року також збереглась тенденція виїзду чеських громадян на Донбас і в Крим.

"Під час цих поїздок чеські громадяни використовують, хоча, можливо, несвідомо, приховану допомогу російських спецслужб", - ідеться у звіті.

У звіті окремо згадуються великі хакерські атаки з Росії. Найактивнішою була кампанія APT28/ Sofacy, ціллю якої стали різні області - від дипломатичної та військової до досліджень і розробок в академічній сфері.

Нагадаємо, Служба безпеки Україна припинила поширення вірусу, який у вівторок, 24 жовтня, атакував інформаційні системи Київського метрополітену та Одеського аеропорту.