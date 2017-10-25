СБУ припинила кібератаку

Служба безпеки Україна припинила поширення вірусу, який у вівторок, 24 жовтня, атакував інформаційні системи Київського метрополітену та Одеського аеропорту.

"Фахівці СБУ встановили, що доставка вірусу відбувається з використанням фішингових листів електронної пошти зі зворотною адресою, що асоціюється зі службою технічної підтримки компанії Microsoft", - йдеться у повідомленні, розміщеному на сайті СБУ.

Як зазначається, кібератаки за цією схемою, зокрема, зазнали Київський метрополітен і Одеський аеропорт, "де в результаті дії вірусу типу шифрувальника було заблоковано функціонування служби реєстрації пасажирів. Подальше поширення вірусу припинено, загроз безпеці руху немає", - йдеться в повідомленні.

Новий вірус, який має кодове ім'я Bad Rabbit, у вівторок також вразив кілька російських ЗМІ, серед яких "Інтерфакс", "Фонтанка" і ще один, назву якого співробітники компанії Group-IB, що спеціалізується на кібербезпеці, в інтерв'ю DW називати відмовилися.

Співробітник чеської компанії ESET, яка виробляє антивірусне програмне забезпечення, Іржі Кропак на своїй сторінці у Тwitter повідомив про те, що вірус поширюється через фальшивий файл оновлення для програми Adobe Flash, яка встановлена практично на кожному комп'ютері з системою WIndows.