США вводять санкції проти Ірану через "ворожу поведінку" країни, - Тіллерсон

Державний секретар США Рекс Тіллерсон заявив, що американські санкції проти Ірану вводяться через "ворожу поведінку" країни та спрямовані на те, щоб допомогти іранському народу взяти під свій контроль свій уряд.

Про це Тіллерсон заявив на прес-конференції в Нью-Делі після переговорів з міністром закордонних справ Індії, повідомляє Європейська правда з посиланням на AFP.

Держсекретар заявив, що дії США також спрямовані на обмеження Ірану в інших "дестабілізуючих діях" на Близькому Сході, в тому числі на обмеження розробки балістичних ракет, "експорту зброї до терористичних організацій" та залучення до конфліктів в Сирії та Ємені.

"Наша боротьба не з іранським народом. У нас є розбіжності з революційним режимом", - сказав Тіллерсон.

"Ми вживаємо заходів щодо введення санкцій проти режиму та, зокрема, Корпусу вартових Ісламської революції. Наша мета - обрізати фінансову спроможність та порушити роботу, пов'язану з цією ворожою поведінкою".