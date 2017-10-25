Суддя з Одещини отримала 7 років позбавлення волі за хабарництво

Ульянівський суд Кіровоградської області збільшив вирок першої інстанції та засудив до семи років позбавлення волі за хабарництво суддю Савранського суду Одеської області, а секретаря того ж суду ‒ до п’яти років. Про це повідомили на facebook-сторінці Управління Служби безпеки України в Одеській області.

Співробітники СБУ спільно з Генпрокуратурою затримали суддю та судового секретаря у 2013 році під час отримання хабара.

Правоохоронці встановили, що суддя вимагала 5 тис. дол. США від дружини обвинуваченого у справі щодо незаконного обігу наркотиків за винесення вироку без позбавлення волі. Секретар виступала у ролі посередника.

"Рішенням суду обох зловмисниць визнано винними за ч.4 ст.368 Кримінального кодексу України. Судді призначено покарання у вигляді семи років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов’язані зі здійсненням правосуддя терміном на три роки та з конфіскацією всього належного їй майна в дохід держави. Судовий секретар засуджена до п’яти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади на держслужбі терміном на один рік, також з конфіскацією майна",- йдеться у повідомленні.

Справа розглядалася повторно, оскільки вирок першої інстанції був скасований Апеляційним судом. Наразі вирок набрав законної сили.