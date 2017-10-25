Супрун: Вакцини від грипу з'являться в аптеках найближчим часом

Міністерство охорони здоров'я завершило контроль якості вакцин від грипу трьох виробників, тому вакцини незабаром з'являться в аптеках та закладах охорони здоров'я.

Про це повідомила в.о. міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун на своїй сторінці у Facebook.

"Уже завершено контроль якості вакцин трьох виробників. Тож вакцини від грипу з’являться в аптеках та закладах охорони здоров’я найближчим часом", - написала урядовець.

Водночас вона зазначила, що щеплення від грипу не входить до переліку обов’язкових вакцин. "Тому її закуповують приватні структури і розподіляють до аптек та приватних клінік, де ви можете придбати вакцину, або державних чи комунальних медзакладів, де ви можете отримати безкоштовно, якщо вакцину вирішила закупити ваша місцева влада", - зазначила Супрун.

Вона особливо рекомендувала вакцинуватися від грипу дітям до 5 років, вагітним, літнім людям, пацієнтам, що мають тяжкі хронічні захворювання та людям, які перебувають на імуносупресивній терапії, адже вірус грипу дуже легко передається та може спричинити тяжкі ускладнення і навіть смерть.