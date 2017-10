Tesla почала постачати електрику Пуерто-Рико, що постраждав від урагану "Марія"

Компанія Ілона Маска Tesla почала встановлювати сонячні батареї та акумулятори на острові Пуерто-Рико, що постраждав від урагану "Марія".

Про це повідомляє прес-служба компанії у Twitter.

Так, Tesla вже встановила сонячні панелі у госпіталі дель Ніньйо - дитячій лікарні у Сан-Хуані.

"Лікарня дель Ніньйо є першим із багатьох проектів із сонячними батареями. Вдячні за підтримку відновлення Пуерто-Ріко губернатору Рікардо Россело", - повідомили в Tesla.

Ілон Маск також пожертвував $250 тис. на допомогу жителям Пуерто-Рико.

Hospital del Niño is first of many solar+storage projects going live. Grateful to support the recovery of Puerto Rico with @ricardorossello pic.twitter.com/JfAu11UBYg

— Tesla (@Tesla) October 24, 2017