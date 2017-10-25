У фондах Львівської галереї мистецтв недораховуються 621 експонату

У списку, що його передав до Нацполіції генеральний директор Львівської національної галереї мистецтв ім. Бориса Возницького Тарас Возняк, – стародруки, ікони, картини, дерев'яні і кам'яні скульптури, гаварецька (чорна) кераміка, монети і навіть… меблі (назва документа – «Інформація про результати звірення наявності музейних предметів по фондових групах». – Т.К.). Нестачу виявлено під час звірки у музейних комплексах, які входять до складу ЛНГМ, а найбільшої кількості раритетів бракне у збірці Олеського замку. «Це дуже різні речі XVI – ХХ століть, починаючи із величезних шаф розміром два на три метри, і закінчуючи ледь не намистинками», – розповідає Тарас Возняк. І додає, що інвентаризація тривала понад рік. Закінчилася щойно – 18 жовтня. Проводили її 17 незалежних комісій (в кожній з яких – по 4-5 членів). А загалом звірку виконували до сотні осіб.

Тим часом головний зберігач музею-заповідника «Олеський замок», лауреат Премії ім. Бориса Возницького за 2015 рік Тетяна Сабодаш склала відкритого листа до Президента, в якому просить Петра Порошенка про допомогу і захист, заявляючи, що гендиректор ЛНГМ оббріхує не тільки її – весь колектив Олеського заповідника, звинувачуючи у зникненні монет та підміні музейних експонатів. «Відколи у Львівській національній галереї мистецтв призначили нового директора – Возняка Т.С. – тут відбуваються дивні речі, – зазначено, зокрема, у документі, повний текст якого опубліковано на сайті http://prostir.museum/ua. – Під приводом проведення реорганізації в музеї почалася травля працівників, безпідставне звільнення з роботи та звинувачення в крадіжках, підміні експонатів, корупції… Ми, колектив Олеського замку, віримо, що живемо в демократичній, правовій державі і сподіваємось на те, що отримаємо захист нашої професійної честі і гідності у своїй державі, а не в Європейському суді… Ми, звичайні музейники і громадяни України, безапеляційно віримо, що єдиною людиною, яка здатна зупинити це свавілля, є Ви – наш Президент, якого ми обирали».

Своєю чергою, генеральний директор ЛНГМ Тарас Возняк зазначає, що наразі, після звірки, йдеться тільки про кількість зниклого з галереї, відтак попереду – виявлення випадків, коли автентичний предмет підмінявся копією, тобто виявлення підробок. «А це робота складніша, ніж інвентаризація, дуже контроверсійна, тому проситимемо до співпраці фахівців з інших регіонів», – говорить Тарас Возняк. І підсумовує: «Для нас, тих, хто хоче зрозуміти, який реальний стан із зберіганням художніх творів в галереї, інвентаризація і її результати важливі не стільки щоб когось карати – це робота правоохоронців. Нам ця звірка має показати, що слід змінити, щоб таких ситуацій більше не виникало. Експертам, що проводили інвентаризацію, було нелегко. І не лише з огляду на дикий спротив, кампанії шельмування і дискредитації, спроби сфальшувати звірку, але й за ту внутрішню боротьбу, яку багато хто з них вів всередині себе, багато ілюзій було розвіяно... А дехто стоїть перед дилемою – розказати правду чи взяти вину на себе?.. Однак ми вистояли і таки це зробили! Чи буде ще спротив? Звісно, буде. Та цей етап вже позаду. Тепер треба зосередитися на творенні сучасного музею».

Нагадаємо, що скандал у Львівській національній галереї мистецтв ім. Бориса Возницького спалахнув на початку січня 2017-го. Тоді ішлося про зникнення 95 кириличних видань XVII – XVIІІ століть та 2 рукописів, і це згуба на кілька, а може – й декілька мільйонів доларів, яку виявили під час інвентаризації у галереї загалом і у Музеї мистецтва давньої української книги, який є відділом ЛНГМ, зокрема.

Трохи згодом, у квітні, генеральний директор галереї Тарас Возняк повідомив правоохоронні органи та Міністерство культури про іншу кількість зниклого – 224 стародруки, водночас зазначаючи, що й ця цифра не є остаточною, позаяк у галереї ще триває звірка. До слова: у переліку зниклих стародруків був один з двох примірників «Апостола» Івана Федоровича (1574 р.). Тоді поліція порушила кримінальне провадження за ст. 191 ККУ (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

Отже, станом на нині дирекція ЛНГМ зробила вже третє подання до Нацполіції Львівської області, інформуючи про зниклі раритети.

«День» відстежує розвиток подій у Львівській галереї мистецтв.

Тетяна КОЗИРЄВА, Львів