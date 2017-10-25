У каталонському місті короля Іспанії оголосили персоною нон ґрата

Король Іспанії Філіпп VI став персоною нон ґрата в одному з найбільших міст Каталонії Жироні. Відповідне рішення було ухвалено на засіданні місцевої ради у вівторок, 24 жовтня, повідомляє каталонське радіо 324.

Зазначається, що рішення було ухвалено на підставі підтримки королем позиції уряду Іспанії щодо результатів референдуму про незалежність Каталонії.

Рішення оголосити Філіпа VI персоною нон ґрата було підтримано більшістю голосів. Крім того, аналогічне рішення було прийнято стосовно представника іспанського уряду Енріка Мілло.

Як відомо, 1 жовтня 2017 року в Каталонії відбулося голосування на референдумі щодо незалежності регіону. Згідно з результатами, за незалежність проголосували 90,18% при явці в 43%.

Президент Каталонії Карлес Пучдемонт під час виступу перед парламентом 10 жовтня не проголосив незалежність Каталонії, запропонувавши відтермінувати ухвалення цього рішення для проведення переговорів з іспанською владою. Після цього владою Каталонії було підписано декларацію незалежності, набуття чинності якої відкладено.

Уряд Іспанії не визнав де-факто оголошення Каталонією незалежності, вимагаючи від влади автономії чітко висловитися щодо незалежності регіону.

Незабаром прем'єр-міністр Іспанії Маріано Рахой оголосив, що в рамках обмеження автономії Каталонії уряд і парламент регіону буде розпущено. Їхні повноваження передадуть центральній владі. Згідно з повідомленням, такі заходи іспанський уряд хоче запровадити в рамках 155-ї статті Конституції, яка дозволяє призупинити автономію в тих випадках, коли регіональна влада порушує закон і загрожує інтересам всієї країни.

Для відновлення порядку в Каталонії проведуть вибори до парламенту, який потім затвердить новий уряд. Очікується, що прохання уряду про обмеження повноважень каталонської влади буде підтримано Сенатом Іспанії 27 жовтня і набуде чинності наступного дня.