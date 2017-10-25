У Львові представили результати соціологічного дослідження про цінності українців

Найбільша цінність для українців – це мир. Про це свідчать результати соціологічного опитування, яке провів Інститут Горшеніна у співпраці з Представництвом Фонду ім. Фрідріха Еберта в Україні та Білорусі.

Марсель Рьотіг, Директор представництва Фонду Фрідріха Еберта в Україні та Білорусі, зазначив, що дослідження має практичну цінність. «Для нас важливо було зрозуміти, що означають для українців європейські цінності, чи є в них схожість з європейцями, в чому відмінності. Наприклад, виявилося, що в Україні мир цінують вище, ніж у цілому в Європі, зокрема в Німеччині. Такі результати очікувані для України, де йде війна», – наголосив Рьотіг.

З початку російської агресії кількість українців, які вважають, що Україні варто інтегруватися до Європейського Союзу, збільшується, водночас, більшає і тих, хто виступає проти вступу країни до будь-якої світової організації.Кожен п’ятий українець вважає, що зближення України з ЄС доцільне з погляду приєднання до шенгенської зони (21,9%), а також введення спільної зовнішньої політики (20,7%). У той же час, 17,9% респондентів вважають, що Україні не треба зближуватися з ЄС у жодному з напрямків.

В Західному регіоні України курс на зближення з ЄС підтримує більшість респондентів (77,9%), в Північному – кожен другий (50,5%), в інших регіонах – кожен третій (Східний –38,2%, Центральний – 37,8%, Південний – 32,7%). Якщо порівнювати дані досліджень, які проводив Інститут Горшеніна майже 10 років тому, побачимо, що дедалі менше українців виступає за інтеграцію з Митним Союзом.

ДОВІДКА «ДНЯ»

Дослідження «Українське суспільство та європейські цінності» проведено у квітні-червні 2017 року. У рамках дослідження опитано 2000 повнолітніх респондентів у всіх регіонах України (без врахування окупованих територій АР Крим, міста Севастополя, Донецької і Луганської областей).

Ірина СТЕЛЬМАХ, Львів