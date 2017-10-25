У Львові у стаціонарі досі перебувають семеро отруєних у ресторані "Панська чарка"

«День» уже повідомляв про те, що після частування 14, 15 і 16 жовтня у ресторані «Панська чарка» до медичних закладів Львова та області із симптомами гострого харчового отруєння звернулися 25 осіб (у тім числі – 2 дітей). На лікарняні ліжка інфекційних відділень львів’ян вклав золотистий стафілокок. Працівники обласного лабораторного центру МОЗ України виявили хвороботворну бактерію і у рибних, і у м'ясних стравах, і в кондитерських виробах, що їх споживали відвідувачі «Панської чарки».

Згідно з повідомленням управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Львівської міської ради від 25 жовтня, у стаціонарі продовжують лікуватися 7 осіб, які вживали їжу в ресторані «Панська Чарка». Стан пацієнтів – задовільний.

Через масове отруєння у «Панській чарці» відкрито кримінальне провадження за ст.325 ККУ (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням).

Нагадаємо, що це вже друге поспіль масове отруєння у Львові – трохи більше місяця тому до інфекційної лікарні по термінову медичну допомогу з ознаками сильної харчової інтоксикації звернулася 71 особа. Тоді усім цим пацієнтам виставили діагноз «сальмонельоз», і всі вони вживали рибу гарячого копчення, придбану на ятці на найбільшому у Львові і найдешевшому Привокзальному ринку.

Тетяна КОЗИРЄВА, Львів