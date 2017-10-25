У Міноборони до 2020 року повинні впровадити 134 стандарти НАТО

До 2020 року в Міністерстві оборони України повинні впровадити 134 стандарти НАТО.

Про це йдеться в офіційній відповіді Міноборони на запит 112.ua.

Два роки тому міністр оборони Степан Полторак заявив, що закладає "амбітні цілі" реформування українського війська. У листопаді 2015 року він затвердив План виконання основних заходів щодо переходу Збройних Сил України на стандарти НАТО. Цей план говорить про те, що до 2020 року Україна повинна провести реформи в оборонному відомстві і що ці кроки зроблять українську армію схожою на армії країн Альянсу.

Згідно з офіційною відповіддю Міністерства оборони, до 2020 року обробці підлягають 134 стандарти НАТО, щоб на їх основі розробити власні документи.

"Станом на 1 липня 2017 року відповідно до зазначених цілей партнерства впроваджені 24 стандарти НАТО шляхом розробки 21 національного і військового нормативного документа", - йдеться в листі.