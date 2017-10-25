У Молдові правляча коаліція не ініціюватиме імпічмент Додона

Початок процедури усунення президента Молдови Ігоря Додона з посади може спровокувати чергову політичну кризу, тому правляча коаліція не наполягатиме на проведенні референдуму з імпічменту президентові.

Про це заявив спікер парламенту Молдови Андріан Канду, повідомляє Укрінформ.

«По-перше, сама процедура усунення президента з посади дуже тривала. Необхідно створити парламентську комісію, яка збере докази порушення президентом Конституції. До речі, приклади таких порушень вже є. Потім матеріали комісії спрямовуються до Конституційного суду, який повинен винести відповідний вердикт. По-друге, після рішення КС і парламенту про початок процедури імпічменту впродовж 30 днів необхідно провести референдум, а це початок ще однієї виборчої кампанії, яка вимагатиме додаткових бюджетних коштів», - зауважив спікер.

Канду підкреслив, що процедура усунення президента з посади може спровокувати чергову політичну кризу, а це дасть можливість президентові брати участь у виборчій кампанії «у вигляді політичної жертви», що небажано для правлячої проєвропейської коаліції.

Раніше спікер парламенту Молдови призначив нового міністра оборони.