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Пабло Пікассо, іспанський і французький художник

У Польщі відкриють Платформу дій Україна-НАТО

25 жовтня, 2017 - 16:50
Фото: 112.ua

У Варшаві 26 жовтня буде відкрита Платформа дій Україна-НАТО щодо гібридних загроз, повідомляє Polskie Radio.

Зазначається, що метою Платформи є створення механізмів співпраці між НАТО та Україною з питань, пов’язаних з боротьбою проти гібридних загроз.

Створення Платформи є одним з основних елементів Комплексного пакета допомоги для України (the Comprehensive Assistance Package CAP for Ukraine), який лідери країн і урядів прийняли під час саміту НАТО у Варшаві в 2016 році.

У конференції, що відбувається в рамках Платформи, візьме участь понад сотня експертів з Польщі та інших країн НАТО та держав-партнерів Альянсу, секретаріату Ради національної безпеки і оборони України, українського парламенту та українського Національного інституту стратегічних досліджень.

Організатором конференції є Бюро національної безпеки і Міністерство закордонних справ Польщі.

"Україна, яка бореться з російською агресією, має унікальний досвід функціонування держави в умовах гібридної війни, важливий для країн НАТО, особливо тих, чия стабільність є суттєвою для Альянсу з політичних та стратегічних причин", - йдеться у повідомленні.

Джерело: День
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