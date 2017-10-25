У столиці за минулий тиждень зареєстрували 14 тисяч хворих на ГРВІ

У Києві за минулий тиждень зареєстрували понад 14 тисяч хворих на грип і ГРВІ. Цей показник є нижчим епідемічного порогу на 34,2%. Про це заявив заступник очільника Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник, інформує espreso.tv.

За його словами, 134 людини потрапили до лікарні через грип, із них – 118 дітей.

"За поточний тиждень у щеплювальних кабінетах приватних клінік і комунальних закладів охорони здоров’я вакциновано проти грипу 541 особу, з початку епідемічного сезону – 716 осіб, із них – 236 дітей", – додав Поворозник.