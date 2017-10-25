У ЄС не змогли домовитися про бюджет-2018

У керівних інституціях Євросоюзу не дійшли компромісу щодо проекту бюджету на наступний рік.

Про це повідомили у Раді ЄС, передає Укрінформ.

«Рада повідомила Європарламенту, що не може прийняти усі його доповнення до загального бюджету ЄС на 2018 рік, які були проголосовані 25 жовтня», - заявили у керівній інституції Євросоюзу.

При цьому відзначається, що і Рада ЄС, і Європарламент поділяють пріоритети бюджету на 2018 рік у частині забезпечення економічного зростання, створення робочих місць, зміцнення безпеки та подолання міграційної кризи.

У проекті бюджету ЄС на наступний рік Єврокомісія пропонує визначення зобов’язань у 160 млрд євро та фактичних виплат у 145,4 млрд.

Позиція Ради ЄС (тобто країн-членів) визначає зобов’язання у 158,9 млн та загальні виплати у 144,4 млрд євро.

Європарламент, у свою чергу, запропонував сьогодні визначити 162,6 млрд євро зобов’язань та 146,7 млрд виплат.

Консультації із затвердження бюджету ЄС продовжаться 17 листопада.