У зоні АТО загинув боєць із Рівненщини

Це сталося на спостережному посту в районі Богданівки, що на Донеччині. Юрій Колесник проводив розвідку місцевості та встановлював сигнальні ракети. Боєць підірвався на невідомому мінно-вибуховому пристрої. Йому було 23 роки. Юрій Колесник – родом із Дубровиці. Тепер там оголошено триденну жалобу, повідомили із райдержадміністрації.

Він служив за контрактом із 2013 року в складі 80-тої аеромобільної бригади. Брав участь у виведенні військ ЗСУ з «Іловайського котла». Згодом перевівся у бойову частину південного напрямку, де виконував бойові завдання у Луганській та Донецькій областях.

Юрія Колесника у 2015 році нагородили пам’ятним нагрудним знаком «Захиснику України».

У загиблого залишилися батьки, старший брат та дві сестри.

Тетяна ІЛЬНИЦЬКА, Рівне