"Укрзалізниця" хоче ввести єдиний квиток на поїзди та автотранспорт

"Укрзалізниця" планує ввести єдиний квиток на поїзди та автотранспорт.

Про це повідомив в.о. голови правління компанії Євген Кравцов сьогодні під час засідання Кабінету Міністрів України, передає 112 Україна.

"Планується, що єдиний квиток діятиме на поїзди та автобуси – це буде особливо зручно для подорожуючих до курортних містечок нашої країни. Наприклад, пасажиру буде достатньо купити один квиток, щоб подорожувати з Києва до Івана-Франківська поїздом, а звідти автобусом до гірськолижного курорту в Буковелі", - зазначив Євген Кравцов.

За його словами, наступного року пасажирам також запропонують велику кількість електронних сервісів. Зокрема, компанія реалізує можливість онлайн-продажу квитків на усі поїзди, що курсують до країн Європейського Союзу та на регіональні поїзди. Крім того, буде реалізовано онлайн-бронювання додаткових послуг, що сьогодні надає "Укрзалізниця".

На думку керівництва компанії, збільшення переліку онлайн-сервісів унеможливить перепродаж квитків і таким чином сприятиме уникненню корупції у пасажирському секторі.