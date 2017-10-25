"Укрзалізниця" планує оновити систему кондиціонування у вагонах

З грудня "Укрзалізниця" планує розподілити усі пасажирські потяги на три категорії. Про це під час засідання уряду заявив в.о. очільника компанії Євген Кравцов, передає кореспондент УНН.

Він зазначив, що компанія планує замінити близько 70% комплектів постільної білизни у вагонах та частково оновити систему кондиціонування повітря.

Говорячи про поточний стан сервісу у вагонах потягів, Є.Кравцов зауважив, що у грудні компанія має намір розподілити усі потяги на три типи.

"У грудні ми плануємо реалізувати раніше анонсовану ініціативу щодо потягів за категоріями. Це буде комфорт, стандарт та економ. Це буде наша чесна відповідь на питання щодо сервісу", - зазначив Є.Кравцов.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" запланувала купити 30 нових тепловозів у 2018 році.