Умеров і Чийгоз із Туреччини повернуться в Україну, - Джемілєв

Засуджені Росією в окупованому Криму та передані Туреччині заступники голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умеров і Ахтем Чийгоз відправляться до України. Про це заявив уповноважений президента України у справах кримськотатарського народу нардеп Мустафа Джемілєв, передає Еспресо.

"Близько 10:30 адвокат Микола Полозов повідомив, що Ахтема Чийгоза та Ільмі Умерова відвезли до аеропорту. ФСБшники сказали, що нібито для підписання протоколу про передачу Чийгоза і Умерова турецькій стороні відповідно до домовленостей Туреччини та Росії. Потім вони вирушили в Анапу. О 13:30 прийшло смс, що літак з Анапи попрямував до Анкари. Потім вони попрямують до України ", - розповів Джемілєв.

Представник президента у Верховній Раді зазначив, що звільнення кримськотатарських лідерів стало можливим у тому числі в результаті переговорів президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана з Путіним.

Нагадаємо, раніше Джемілєв наголосив, що повернення стало можливим завдяки домовленостям, досягнутим під час візиту президента Туреччини Реджепа Ердогана в Україну.