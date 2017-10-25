Умеров і Чийгоз завтра прибудуть до Києва

Заступники голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умеров і Ахтем Чийгоз, які в даний час знаходяться в Анкарі (Туреччина), повернуться в Україну в четвер, 26 жовтня.

Про це заявив уповноважений президента України у справах кримськотатарського народу, екс-глава Меджлісу Мустафа Джемілєв в ефірі одного з українських телеканалів, передає "Інтерфакс-Україна".

"Вони будуть завтра вже в Києві. Завтра на них чекає зустріч або з Ердоганом, або з прем'єр-міністром, а потім вони хочуть приїхати все-таки сюди", - розповів Джемілєв.

За його словами, він про це дізнався по телефону від Чийгоза безпосередньо перед ефіром.

Джемілєв також розповів, що Умерову і Чийгозу в Туреччині "пропонували медогляд, лікування, але вони хочуть швидше сюди".

Нагадаємо, що Ердоган особисто домовлявся з Путіним про звільнення Умерова й Чийгоза.