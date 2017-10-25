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В американському штаті Луїзіана сталася стрілянина, є загиблі

25 жовтня, 2017 - 12:24

В університеті Гремблінга в американському штаті Луїзіана невідомий відкрив стрільбу, смертельно поранивши двох студентів. Про це повідомляє Associated Press, посилаючись на місцеві ЗМІ.

Як заявив директор навчального закладу, інцидент стався в кампусі університету під час сварки з участю кількох студентів, в ході якої один з них відкрив вогонь.

У свою чергу, у поліції підтвердили факт загибелі двох студентів, тоді як стрілку вдалося втекти з місця події.

Нагадаємо, раніше у Лас-Вегасі внаслідок стрілянини по відвідувачах музичного фестивалю загинули щонайменше 59 людей, 527 отримали поранення.

Джерело: 112 Україна
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