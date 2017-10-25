В АТО бойовики продовжують обстрілювати позиції ЗСУ

В середу, 26 жовтня, окупанти не припиняли обстріли позицій сил АТО на Донецькому і Приморському напрямках, поранений один український воїн.

Про це інформує прес-центр АТО.

"Так, у першій половині дня російсько-окупаційні угруповання били з великокаліберних кулеметів по оборонцях Гнутового та Лебединського. А міномети калібру 82 міліметри застосовували біля Водяного", - йдеться у зведенні станом на 18.00.

На Донецькому напрямку, за даними штабу, під вогнем ворожих гранатометів опинились укріплення сил АТО неподалік Пісків.

"Неспокійно було і на околицях Авдіївки. Тут противник обстріляв укріплення української армії з кулеметів і стрілецької зброї. Наші військові жорстко відповіли ворогу з піхотного озброєння. У результаті цього протистояння отримав поранення один український воїн", - йдеться у повідомленні.

У штабі також відзначили, що сьогодні майже на усі збройні провокації сили АТО відповідали симетричним вогнем і жорстко пригнічували активність бойовиків.