В проекті Бюджету-2018 передбачено 1 млрд грн на закупівлю сільськогосподарської техніки, - Гройсман

Один мільярд гривень передбачено в проекті бюджету-2018 на підтримку закупівлі сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва. Про це під час засідання уряду заявив прем’єр-міністр Володимир Гройсман, передає кореспондент УНН.

"Компенсація наступного року становитиме 1 мільярд гривень", - зауважив очільник уряду.

Додамо, що на сьогоднішньому засіданні уряду Кабмін ухвалив рішення про уточнення критеріїв отримання компенсації на закупівлю сільськогосподарської техніки.

Нагадаємо, парламент розглянув проект закону про Державний бюджет України на 2018 рік (7000) 19 жовтня.