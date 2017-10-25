В Україні зростуть штрафи за парковку на місцях для інвалідів

Із завтрашнього дня, 26 жовтня, в Україні збільшується сума штрафів за необлаштування паркових місць для автомобілів інвалідів і паркову на них. Про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив голова Національної поліції України Сергій Князєв, передає кореспондент УНН.

"Завтра вступає в дію довгоочікуваний Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за паркування, зупинку, стоянку транспортних засобів на місцях, призначених для осіб з інвалідністю", - сказав Князєв.

За його словами, для поліції зараз важливим буде внесення певних змін в дорожньому русі, визначення місць для паркування, встановлення попереджувальних знаків.

"...це ще не зроблено, але хочу запевнити ми зробимо це дуже швидко", - зауважив Князєв.

У свою чергу заступник голови НПУ Костянтин Бушуєв, розповів, що відповідно до змін, за не облаштування біля будинків, торговельних та інших закладів місць для парковки автомобілів інвалідів, за паркову на них збільшаться та незаконне прикріплення спецзнаків штрафи збільшаться до 60-100 неоподакованих мінімумів доходів громадян. Тобто – до 1020-1700 грн.

Закон також передбачає, що співробітники поліції мають право на блокування припаркованих у заборонених місцях транспортних засобів інших громадян блокувати їх і транспортувати на штраф майданчик.