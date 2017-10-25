Відтепер осучаснення пенсій буде автоматичним, - Розенко

Віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко заявляє, що відтепер осучаснення пенсій буде автоматичним і здійснюватиметься за чіткою формулою.

"Процес осучаснення буде входити в постійний режим. Для цього вже не потрібно жодних додаткових рішень", - сказав він, передає урядовий портал.

Розенко зазначив, що осучаснення пенсій здійснюватиметься за формулою, яка чітко виписана в ухвалених нещодавно законах: "Виписана чітка формула, в якій прив’язка іде до двох основних параметрів – зростання середнього розміру зарплати та інфляційні чинники".

Павло Розенко зауважив, що зараз найбільшу доплату до пенсії отримують ті, хто виходив на пенсію до 2014 року.

Нагадаємо, раніше віце-прем'єр-міністр України - міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів повідомив, що проектом Кабінету міністрів передбачене поступове підвищення рівня мінімальної зарплати з доведенням її до рівня вище 4 тисяч гривень у 2019 році.