Волинське село знову просить його перейменувати

Завтра сесія Володимир-Волинської районної ради має розглянути питання одо перейменування села Сусваль у село Світанкове. Історія з перейменуванням цього села тягнеться вже другий рік. Село Жовтневе – нині Сусваль, що у Володимир-Волинському районі, так і не погодилося з рішенням Верховної Ради щодо свого перейменування. Його історична назва — Могильне, котра походить не від могил на цвинтарі, а від старих курганів за селом. Проте коли у селі почала базуватися льотна частина, то назву Могильне вирішили замінити на Жовтневе. А вона і підпадала під закон про декомунізацію.

Сусваль – це прізвище місцевої родини, один з членів якої – солдат Петро Сусваль був важко поранений під Савур-Могилою і помер від ран у госпіталі. Перейменування Жовтневого на Сусваль не було узгоджене ні з родиною воїна, яку у селі поважають, ні з громадою села. І найпершими проти перейменування на Сусваль виступили саме батьки Петра. Вони, як каже оваднівський сільський голова Сергій Панасевич, і досі не змирилися з перейменуванням, просять дати спокій і їхньому синові, і їм самим. Сподівання на те, що люди звикнуться з назвою Сусваль, змиряться, не виправдалися. Відбувся не один сход селян, кипіли баталії, нещодавно знову було проведено опитування селян щодо перейменування села, і громада категорично вимагає забрати назву Сусваль та назвати село Світанковим. Рішення підтримала і сесія Оваднівської сільської ради. Якщо підтримає це рішення і районна рада, далі будуть звертання в область та у Верховну Раду. Але наразі в Україні нема прецеденту такої кількості перейменувань. Перейменували у процесі декомунізації – і будьте здорові. Але продовжує страждати родина солдата, громада також не мириться з новою назвою... Перейменування без поради з людьми, поведінка «нових більшовиків» – ось причини неспокою у Могильному-Жовтневому-Сусвалі, котре невідомо чи й стане Світанковим.

Наталія МАЛІМОН, «День», Луцьк