12 американських компаній приїдуть в Україну для пошуку об'єктів для інвестицій

В Україну наприкінці жовтня приїдуть 12 американських компаній для пошуку об'єктів для інвестицій та вивчення можливості великої приватизації.

Про це повідомляє на офіційному сайті прес-служба Мінекономрозвитку за підсумками зустрічі міністра економічного розвитку і торгівлі Степана Кубіва з заступником міністра міжнародної торгівлі США Гілбертом Капланом.

“Каплан розповів українській делегації, що наприкінці жовтня з метою пошуку цікавих інвестиційних можливостей до України вирушає Перша офіційна торгова місія, яка включатиме 12 великих американських компаній. Вони ставлять за мету знайти для себе в Україні вигідні можливості для інвестиції, зокрема із застосуванням приватизації як одного з механізмів”, - йдеться у повідомленні.

За словами Г.Каплана, це перша сертифікована місія зі США до України.

С.Кубів зазначив, що наразі Україна прагне звернути увагу американського бізнесу на великі об’єкти приватизації, зокрема підприємства енергетичної сфери.

“Зараз в Україні є багато малих підприємств, які ми вже успішно приватизуємо через систему державних аукціонів Прозорро.Продажі. Але я хочу звернути увагу американського бізнесу на великі об’єкти, приватизація яких за новими правилами, лише починається. Ми пропонуємо приватним інвесторам підприємства енергетичної сфери, а також великі інфраструктурні та промислові компанії”, — зазначив С.Кубів.

Також сторони обговорили можливу співпрацю щодо заміщення імпортних російських товарів на ринку України, зокрема промислові товари, інноваційну продукцію та інші.