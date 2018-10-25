Австрія передала Україні понад 1200 листів, вивезених під час Другої світової війни

Технічний музей Відня в рамках реституції передав Національному музею історії України у Другій світовій війні 1215 листів, захоплених на поштамті окупованого Кам'янця-Подільського у червні 1941 року та вивезених до австрійської столиці.

Через понад 70 років більше половини листів знайшли своїх адресатів.

Про це повідомили під час міжнародної конференції в Технічному музеї Відня, присвяченій реституції листів та їх подальшому дослідженню, повідомляє Укрінформ.

"Сьогоднішня подія надзвичайно цікава як в історичному, так і в політичному та гуманітарному планах. Адже ми поєдналися навколо однієї колекції листів, яка була вивезена під час Другої світової війни з міста Кам’янця-Подільського. Крім наукової зацікавленості, наукової складової, ми розпочали ще й свою гуманітарну місію - знайти адресатів і вручити їм копії цих листів. На сьогодні вручено 652 листи", - заявила у коментарі кореспонденту агентства заступник генерального директора Національного музею історії України у Другій світовій війні Любов Легасова.

За її словами, музей продовжує досліджувати, систематизувати та аналізувати листи, розшукувати адресатів та вручати їм копії листів – для когось це перша і остання звістка від своїх загиблих родичів.

Проміжним результатом у науковому відношенні стало науково-документальне видання "Непрочитані листи 1941-го…: дослідження, документи, свідчення". Його презентація в Австрії відбулася також у рамках міжнародної конференції.

Гендиректор Міжнародного музею Відня Габріела Цуна-Краткі зазначила, що після того, як в архівах були віднайдені чотири запаковані коробки з листами, було прийнято рішення передати їх в Україну, звідки вони були незаконно вивезені на початку німецько-радянської війни. "Було прийнято рішення, що Австрійська Республіка повинна повернути все законним власником. Навіть якщо минулого понад півстоліття, навіть якщо не якісь коштовні об’єкти, а приватні листи", - зазначила вона.

Присутній на конференції посол України в Австрії Олександр Щерба наголосив на важливості та гідності кроку, зробленого австрійською стороною, як і на самій історичній цінності повернутих листів та шанобливим підходом до їз вивчення з боку українських істориків. "Це дуже багато говорить про Австрію, яка чесно і відповідально ставиться до своєї історії", - зазначив він. Дипломат також додав, що і Україна зараз робить правильні кроки з відкриття своїх архівів - для Австрії, Німеччини, всіх бажаючих.

У рамках конференції на майданчику Технічного музею Відня також була організована виставка "Червневі листи. Непрочитана польова пошта з Кам’янця-Подільського, 1941", організована Німецько-російським музеєм "Берлін-Карлсхорст" та Національним музеєм історії України у Другій світовій війні".

Понад 1200 листів, які були захоплені на поштамті окупованого Кам'янця-Подільського з початком війни у 1941 році, були у подальшому надіслані офіцером Вермахту Густавом Ольшлегером до Музею пошти Рейху у Відні. Після війни листи опинилися у Технічному музеї Відня, де були віднайдені в архівах у 2000-х роках. В 2010 році колекція листів була передана Національному музею історії України у Другій світовій війні. Ніким не прочитані і не цензуровані листи різними мовами датуються червнем-липнем 1941 року. Їх автори – військовослужбовці різних військових частин і різних родів військ, прикордонники південно-західних кордонів (75%), цивільне населення.