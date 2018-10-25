Британія оштрафувала Facebook за витік даних

Британське управління з питань інформації (ICO) наклало максимальний штраф на соціальну мережу Facebook у розмірі півмільйона фунтів стерлінгів (645 тисяч доларів) через скандал із Cambridge Analytica і незаконне використання даних користувачів. Про це повідомляє ЄП з посиланням на BBC.

У березні навколо Facebook розгорівся скандал, коли стало відомо, що компанія Cambridge Analytica через свій додаток в соцмережі збирала дані користувачів.

Незаконно зібрані дані могли бути використані в ході виборчої кампанії в США в 2016 році і референдуму про вихід Великої Британії з Євросоюзу. Cambridge Analytica могла отримати дані загалом 87 млн ​​користувачів соцмережі.

ICO повідомило про намір накласти штраф у липні і сьогодні свій намір підтвердило. Управління заявило, Facebook допустив "серйозне порушення" закону, надавши розробникам додатків доступ до даних людей "без явного згоди".

"У період з 2007 по 2014 рік Facebook обробляв особисту інформацію користувачів невиправдано, дозволяючи розробникам додатків отримувати доступ до своєї інформації без достатньої чіткої та усвідомленої згоди (користувачів. Ред.) і дозволяючи доступ, навіть якщо користувачі не завантажили додаток, але були просто "друзями" людей, які завантажили", - обґрунтувало британське управління штраф.

Facebook заявив, що він розглядає рішення ICO. "Хоча ми не згодні з деякими висновками управління, ми вже говорили, що нам слід було б зробити більше для розслідування звинувачень щодо Cambridge Analytica і і вжити заходів у 2015 році", - йдеться в заяві соцмережі.