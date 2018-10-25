Британія заборонить в’їзд причетним до вбивства саудівського журналіста

Британія заблокує в'їзд в країну всіх підозрюваних у вбивстві саудівського журналіста Джамаля Хашоггі в саудівському консульстві у Стамбулі.

Про це у середу повідомила прем'єр-міністр Великої Британії Тереза ​​Мей, повідомляє Reuters.

"Існує нагальна необхідність встановити, що саме трапилося у цій справі", - зазначила глава британського уряду.

Мей запевнила, що жоден із підозрюваних не зможе потрапити на територію Об’єднаного Королівства.

"Міністр внутрішніх справ вживає заходів щодо всіх підозрюваних, аби унеможливити їм в'їзд до Великої Британії. Якщо ці особи станом на тепер мають візи, ці візи будуть скасовані сьогодні", - сказала Тереза Мей.

Саудівський журналіст та критик монаршого двору Джамаль Хашшогі зник у будівлі саудівського генконсульства у Стамбулі 2 жовтня, після цього його ніхто не бачив. Турецька влада стверджувала, що саудівські агенти убили та розчленували журналіста.

Саудівська Аравія до останнього заперечувала факт смерті, аж поки не визнала, що Хашоггі помер випадково, внаслідок бійки. Досі не відомо, де знаходиться тіло вбитого журналіста. Ер-Ріяд повідомив про 18 затриманих у справі. Анкара вимагає, аби їх видали Туреччині для подальшого слідства і суду.