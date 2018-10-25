Цього тижня Україна переходить на зимовий час

Україна в ніч проти неділі, 28 жовтня, традиційно перейде з літнього на зимовий час. Зміна часу відбувається згідно з постановою Кабінету міністрів від 13 травня 1996 року № 509 "Про порядок обчислення часу на території України".

"Запровадити на території України такий порядок обчислення часу: час другого часового поясу (київський час) з переведенням щорічно годинникової стрілки в останню неділю березня о 3:00 на 1:00 вперед і в останню неділю жовтня о 4:00 на 1:00 назад", - йдеться в документі.

Раніше президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер заявив, що Євросоюз планує скасувати переведення годинників на літній і зимовий час. Рішення щодо цього було прийнято після того, як більшість опитаних громадян ЄС заявили, що переведення годинників слід скасувати. Після цього в Мінекономрозвитку заявили, що подібне рішення слідом за ЄС може бути ухвалене і в Україні.